МИД РФ отреагировал на сообщения о покушении на основателя "Царьграда" Малофеева

Фото: ЦОС ФСБ России

Молчание Запада по поводу покушения на основателя холдинга "Царьград" Константина Малофеева продемонстрирует его негласное участие в поддержку таких преступлений. Об этом в своем телеграм-канале заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Молчание западных режимов в связи с покушением на основателя телеканала "Царьград" Константина Малофеева будет означать их негласную вовлеченность в поддержку подобных преступлений, а также идеологическое кураторство экстремистских действий киевских бандитов", – подчеркнула она.

О предотвращении покушения на Малофеева сообщила ФСБ в понедельник, 6 марта. Ведомство опубликовало кадры закладки взрывного устройства под его автомобиль. Взорвать транспортное средство предпринимателя планировали спецслужбы Украины.

Позднее Малофеев сообщил, что о попытке покушения узнал от охраны. Он высказал надежду на раскрытие и арест убийц журналистки Дарьи Дугиной и подчеркнул, что ничто не сможет повлиять на его горячую и искреннюю патриотическую позицию.

ФСБ пресекла попытку покушения на главу группы компаний "Царьград"

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