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Польское издание Kresy.pl обвинило украинское агентство УНИАН в дезинформации о том, что Киев внес в экономику столько, сколько Варшава выплатила в качестве военной помощи. Об этом написал польский обозреватель Марек Троян.

Речь идет об опубликованной в украинском СМИ инфографике "Украинцы возвращают долг Польше", из которой следует, что 2,14 миллиарда евро, которые украинцы потратили в Польше за последний год, "окупают непосредственную помощь Украине от властей Польши".

"Опубликованная инфографика содержит ложные данные и носит отчетливый пропагандистский характер", – подчеркнул Троян.

Обозреватель отметил, что сумма, потраченная Варшавой на помощь Киеву, превышает три миллиарда евро.

Ранее портал Modern Diplomacy сообщил, что Польша готовится к захвату своих "исторических земель" на Западной Украине. В публикации отмечалось, что варшавские власти приняли такое решение задолго до российской специальной военной операции.

В конце июня директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что польские власти рассматривают различные планы разделения территории Украины. По его словам, СВР располагает информацией о том, что Варшава планирует разместить в западных областях страны свой "миротворческий контингент".

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