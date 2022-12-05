В США ответили на предложение Латвии нанести удары по аэродромам России

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Экс-сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс прокомментировал предложение нанести удары по российским аэродромам, которое озвучил глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс.

По словам Робертса, данное предложение провоцирует расширение конфликта на Украине, а США одобряют эту риторику.

"Эскалация продолжается так же, как это было во Вьетнаме. Марионетка Вашингтона не озвучила бы провокационного предложения без разрешения США. Он (Ринкевичс. – Прим. ред.) призывает к расширению конфликта", — написал бывший чиновник на своем сайте.

Робертс выразил мнение, что действия Вашингтона провоцируют обострение конфликта на Украине, что, в свою очередь, может привести к риску ядерной конфронтации.

Ранее министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс выразил мнение, что нужно разрешить Киеву наносить удары по российским аэродромам. Он призвал разрешить атаковать места базирования ракет, с помощью которых наносят удары по критической инфраструктуре Украины.

В конце ноября эксперты Совбеза РФ заявили, что Запад усилил попытки вмешательства во внутренние дела России на фоне военной спецоперации на Украине. Уточнялось, что эксперты обсудили появление новых вызовов и угроз национальной безопасности на фоне проведения СВО.

До этого думская комиссия по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ предложила признать нежелательной и экстремистской деятельность 30 зарубежных неправительственных организаций по итогам проведенного расследования.



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