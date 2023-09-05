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Россия должна дойти до полного выполнения всех поставленных целей в зоне проведения СВО, чтобы наказать виновных в геноциде мирных жителей Донбасса, который продолжался восемь лет. Об этом сообщил в своем телеграм-канале зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

По его словам, "хохломразь, которая виновна в убийстве мирных граждан Донбасса, ждет заслуженная кара за все, что она сделала".

"Именно поэтому СВО должна идти до окончательной победы над теми, кто восемь лет подвергал собственный народ издевательствам и истреблению", – сообщил Медведев.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что РФ необходимо дать отпор тем, кто провоцирует глобальную катастрофу, и победить. По его словам, граждане страны ощущают связь с героями, которые смогли уничтожить фашизм и открыть путь к свободе и развитию, процветанию и благополучию.

Медведев призвал сплотиться вокруг президента РФ