Генштаб Белоруссии сообщил о риске украинских провокаций на границе

Фото: РИА Новости/Sputnik/Виктор Толочко

На белорусско-украинской границе сохраняется высокая вероятность вооруженных провокаций со стороны Киева. Об этом заявил замначальника Генштаба Белоруссии генерал-майор Владимир Куприянюк.

По его словам, в связи с этим Минск усиливает южную границу.

"В рамках этого назначенным составом сил и средств вооруженных сил совместно с подразделениями других войск и воинских формирований выполняются задачи по усилению южной границы", – цитирует замначальника РИА Новости.

Как отметил генерал-майор, войска регулярно проводят тренировки по реагированию на возможные провокации. Для прикрытия основных направлений были организованы маневренные действия подразделений при поддержке ракетных войск и артиллерии. Также в интересах противовоздушной обороны важных объектов Минск нарастил дежурные силы и развернул допподразделения радиоэлектронной борьбы, указал он.

Куприянюк подчеркнул, что беспилотная авиация, наземные системы наблюдения и контроля отслеживают обстановку, благодаря чему удается следить за ситуацией на границе.

"К данным мероприятиям на ротационной основе привлекаются подразделения практически всех видов вооруженных сил и родов войск. Созданная оперативная система реагирования позволяет в любое время обеспечить военную безопасность нашего государства", – добавил он.

Ранее в Белоруссии задержали четырех студентов, которые были завербованы спецслужбами Украины для подготовки и совершения террористических актов. Министр иностранных дел республики Сергей Алейник подчеркнул, что вербовка по линии дипломатических представительств незаконна с точки зрения международного права.

