Небензя заявил, что США никогда не согласятся на перенос штаб-квартиры ООН

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Соединенные Штаты никогда не согласятся на перенос штаб-квартиры ООН, а заручиться поддержкой двух третей стран – членов организации крайне трудно. Об этом в интервью РИА Новости заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

"Чтобы это (перенести штаб-квартиру ООН из Нью-Йорка. – Прим. ред.) сделать, необходимо согласие как минимум двух третей стран – членов ООН. В силу целого ряда обстоятельств добиться такого количества поддерживающих перенос штаб-квартиры очень тяжело", – отметил он.

Кроме того, США не согласятся с таким решением из-за потери престижа и влияния, добавил российский постпред. По словам Небензи, Нью-Йорк получает минимум 5 миллиардов долларов в год, так как в городе расположена штаб-квартира ООН, а также проживают дипломаты из 193 государств.

При этом, как отметил российский дипломат, вопрос переноса штаб-квартиры "периодически возникает и возникал". Многие страны были недовольны, как Штаты исполняют обязанности страны пребывания ООН. Среди возможных городов для переноса назывались германский Бонн и швейцарская Женева, резюмировал Небензя.

Ранее США отказали в выдаче виз российским журналистам, которые должны были сопровождать главу МИД РФ Сергея Лаврова на заседание Совбеза ООН в Нью-Йорке. Белый дом объяснил такое решение нежеланием допускать на мероприятие российские органы государственной пропаганды. При этом зампредставителя генсекретаря ООН Фархан Хак не стал комментировать инцидент.

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