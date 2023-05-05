На Украине обучили 10 тысяч операторов беспилотников – вице-премьер

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Киев подготовил 10 тысяч операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в рамках программы "Армия дронов". Об этом сообщил вице-премьер по инновациям, развитию образования, науки и технологий, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

"Недавно мы закончили первую часть проекта обучения пилотов БПЛА: 10 тысяч пилотов обучили за это время", – приводит его слова РИА Новости.

По его словам, на финансирование данного проекта по производству и применению беспилотников были собраны 325 миллионов долларов из разных стран мира.

Федоров также отметил, что в рамках "Армии дронов" предполагается создание 60 рот операторов ударных беспилотников.

Ранее сообщалось, что Воздушные силы Украины сбили над Киевом свой же беспилотник Bayraktar. Военные заявили, что БПЛА Bayraktar TB2 находился над небом столицы без контроля, и его было необходимо уничтожить.

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