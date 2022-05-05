В МИД РФ пообещали ответить на действия США против участия российских делегаций в ООН

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Вашингтон последовательно нарушает взятые на себя обязательства в рамках ООН для того, чтобы нарастить конфронтацию с Россией. Как отметили в МИД РФ, власти США воспрепятствовали приезду российских представителей на проводимое под эгидой ООН мероприятие.

"Министерство иностранных дел расценивает эти действия как последовательную линию США, представляющую собой серьезное нарушение американской стороной взятых на себя обязательств в рамках Соглашения между ООН и правительством США", – приводит РИА Новости заявление ведомства.

Ранее заявил первый зампостпреда РФ при организации Дмитрий Полянский заявил, что США сорвали участие российской делегации в работе комитета ООН по информации. Он пояснил, что Мария Захарова получила визу. У остальных двух экспертов виз на тот момент не было.

Он отметил, что запросы на визы были поданы заблаговременно. По его словам, Россия считает это недопустимым и призывает секретариат ООН не допускать подобного в будущем.