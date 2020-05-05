МИД Чехии направило России ноту о стремлении к нормализации отношении

21:22
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Министерство иностранных дел Чехии направило России ноту с предложением о нормализации российско-чешских отношений, передает РИА Новости.
Глава ведомства Томаш Петржичек заявил, что это стандартная процедура, которая прописана в договоре о дружеских отношениях между Россией и Чехией. Он отметил, что это первое формальное предложение такого характера.
Петржичек подчеркнул, что между РФ и Чехией существует множество тем, по которым у обеих сторон имеются разногласия. В связи с этим, по словам главы МИД, он предложил избежать политизации тем будущих обсуждений, поскольку это будет иметь контрпродуктивный эффект.
Кроме того, Петржичек попросил чешских депутатов подготовить почву для поиска и реализации дипломатических решений. Между тем, он отверг обвинения в нарушении Чехией пунктов договора между Россией и его страной, а также предостерег от вмешательства внешних сил во внутренние дела республики.
Недопонимание, сложившееся в последнее время в российско-чешских отношениях, вызвано демонтажем памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу, который располагался в районе Прага-6. В России инцидент был воспринят негативно: в частности, член Совета Федерации Владимир Джабаров призывал Чехию извиниться и назвал подобные действия святотатством.
Данную ситуацию прокомментировал Милош Земан, который в качестве причины снесения монумента выделил "глупость совершивших это незначительных коммунальных политиков".
"Я считаю эту реакцию [России] чрезмерной, но это реакция на глупость, которую совершили наши незначительные политики. Когда политик незначительный, он пытается хоть чем-то обратить на себя внимание", – заявил Земан.
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