В ЕС предложили ограничить перемещение дипломатов РФ аккредитованной страной – СМИ

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В Евросоюзе предложили ограничить перемещение российских дипломатов страной, в которой они аккредитованы. Подобную меру намерены реализовать в рамках санкций, сообщает Politico со ссылкой на источники.

"Другая идея... заключается в ограничении перемещения российских дипломатов страной, в которой они аккредитованы, а не всей Шенгенской зоной", – говорится в сообщении.

По информации источников издания, инициатором предложения выступает Чехия. Страна давно намеревается ограничить свободу перемещения дипломатов РФ.

Однако сделать это будет достаточно сложно, поскольку перемещения внутри Шенгенской зоны не контролируются.

Новый пакет рестрикций против РФ будет по большей части "символическим". Его внимание будет сосредоточено над соблюдением ранее введенных ограничений третьими странами, рассказали собеседники газеты.

При этом расширение все же затронет санкционные списки. Кроме того, большему числу компаний запретят экспортировать товары двойного назначения.

Ранее СМИ предположили, что новый пакет антироссийских санкций ЕС может утвердить ближе к 24 февраля. Перечень мер станет 13-м с 2022 года. В него ЕС планирует включить свыше 200 российских физических и юридических лиц.



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