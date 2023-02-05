Экс-премьер Израиля Беннет заявил о наличии 17 черновиков соглашения между РФ и Украиной

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Бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет заявил о наличии 17 черновиков соглашения между Россией и Украиной. Об этом сообщает РИА Новости.

Это заявление Беннет сделал во время интервью с журналистом Ханохом Даумом, которое было опубликовано на YouTube-канале экс-премьера.

"У нас было 17–18 черновиков", – сказал Беннет.

Он отметил, что черновики не были обнародованы.

Также экс-премьер рассказал, что он выполнял роль посредника между Россией и Украиной в самом начале СВО. Однако переговоры прервались из-за действий стран Запада.

Ранее Беннет рассказал подробности разговора, который произошел между ним и президентом России, когда экс-премьер Израиля совершил поездку 5 марта 2022 года в Москву.

По словам Беннета, он спросил у Путина, станет ли тот убивать президента Украины. На этот вопрос Путин ответил, что Зеленского он убивать не будет, сказал Беннет.

После встречи в Кремле, экс-премьер Израиля созвонился с Зеленским и сказал ему, что для него нет смертельной угрозы. После их разговора, Зеленский вернулся из бункера в свой офис и записал видеосообщение, в котором сказал, что ничего не боится.

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