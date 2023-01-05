Тайвань расширил ограничения на экспорт товаров в Россию и Белоруссию

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Тайвань расширил ограничения на экспорт высокотехнологичных товаров в Россию и Белоруссию, сообщает РИА Новости.

В министерстве экономики острова подчеркнули, что внесли изменения в соответствующие нормативные акты в рамках международного сотрудничества, а также с целью предотвратить экспорт высокотехнологичных товаров из Тайваня, которые могут быть использованы в военных целях.

В обновленный список вошли 52 товара, включая вещества, связанные с ядерной энергетикой, химикаты и продукцию машиностроения.

В конце февраля прошлого года МИД Тайваня присоединился к международным экономическим санкциям против России из-за ситуации на Украине. В частности, Тайбэй ужесточил контроль над экспортом высокотехнологичной продукции в Россию.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай выступает против односторонних санкций и двойных стандартов при урегулировании международных вопросов.

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