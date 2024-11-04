Госдеп одобрил продажу Южной Корее четырех радиолокационных самолетов E-7

Фото: depositphotos/rabbit75_dep

Госдепартамент США одобрил возможную продажу Южной Корее четырех радиолокационных самолетов E-7 и сопутствующего оборудования на сумму около 4,9 миллиарда долларов. Об этом сообщается на сайте Агентства по сотрудничеству в области безопасности США, входящего в состав Пентагона.

Сеул в рамках сделки также получит десять двигателей CFM56: восемь установленных и два запасных.

По мнению Вашингтона, эта сделка укрепит обороноспособность ключевого союзника США, который способен поддерживать политическую стабильность и экономическое развитие в Индо-Тихоокеанском регионе.

Продажа истребителей также позволит Южной Корее улучшить свои возможности в сфере разведки, наблюдения и управления воздушным пространством.

Сделка не должна изменить военный баланс в регионе, как ожидают в США. Основным подрядчиком продажи выступит корпорация Boeing из Рентона, штат Вашингтон.

В конце октября Госдеп одобрил возможную продажу Тайваню трех зенитных ракетных комплексов (ЗРК) NASAMS и связанного оборудования на 1,16 миллиарда долларов.

Кроме того, США могут поставить Тайваню три радиолокационные системы AN/MPQ-64F1 Sentinel и ракеты AIM-120 AMRAAM класса "воздух–воздух" увеличенной дальности. Основным исполнителем заказа станет американский концерн Raytheon.