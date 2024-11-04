Два мирных жителя ДНР пострадали из-за атак ВСУ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Два мирных жителя пострадали при обстрелах ДНР со стороны украинских войск, сообщил глава региона Денис Пушилин в своем телеграм-канале.

Одна из них – женщина 1945 года рождения – получила ранения во время атаки ВСУ на Украинск Красноармейского муниципального округа. Из-за применения противником ствольной артиллерии ее ранения оказались средней степени тяжести.

Вторым пострадавшим оказался мужчина 1977 года рождения. У него врачи зафиксировали аналогичные ранения после атаки БПЛА-камикадзе в Горняке Кураховского муниципального округа.

По словам Пушилина, обоим сейчас оказывается необходимая медицинская помощь. При этом он уточнил, что всего украинские войска совершили 4 ноября восемь вооруженных атак и выпустили более 15 боеприпасов.

Накануне в Курской области средства ПВО сбили ракету и БПЛА Вооруженных сил Украины. Кроме того, в воскресенье в результате атаки БПЛА на слободу Белая Беловского района в Курской области пострадали три местных жителя. На месте происшествия им была оказана медицинская помощь, после чего граждан госпитализировали в Курскую областную больницу.