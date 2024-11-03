03 ноября, 17:08Политика
ПВО ликвидировала дрон ВСУ над Орловской областью днем 3 ноября
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Средства ПВО ликвидировали дрон Вооруженных сил Украины над Орловской областью примерно в 15:30 3 ноября, сообщило Минобороны РФ в своем телеграм-канале.
Ранее в результате атаки БПЛА на слободу Белая Беловского района в Курской области пострадали три местных жителя. На месте происшествия им была оказана медицинская помощь, после чего граждан госпитализировали в Курскую областную больницу.
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