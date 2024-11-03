ПВО сбила ракету и БПЛА ВСУ в Курской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

В небе Курской области средства ПВО сбили ракету и БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ) днем 3 ноября, о чем сообщил губернатор региона Алексей Смирнов в своем телеграм-канале.

"Благодарю наших защитников!" – добавил он.

Кроме того, в воскресенье в результате атаки БПЛА на слободу Белая Беловского района в Курской области пострадали три местных жителя. На месте происшествия им была оказана медицинская помощь, после чего граждан госпитализировали в Курскую областную больницу.