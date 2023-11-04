В МИД заявили, что Россия ответит на переброску F-35 США в Британию

Фото: 123RF/jgorzynik

При военном оперативном планировании Россия учтет готовящуюся переброску американских истребителей F-35 в Великобританию. Об этом заявил замглаавы МИД РФ Александр Грушко.

Подобные планы он назвал линией усиления военного давления на Россию.

"Если мы посмотрим за деятельностью НАТО в целом, то мы видим и уплотнение учений, повышение их масштаба, в ближайшие месяцы организуется новая серия учений - это часть политики сдерживания России, поэтому все необходимые военно-технические меры предосторожности будут приняты", – цитирует его РИА Новости.

До этого власти Чехии решили приобрести у США 24 истребителя F-35. Первую партию военной техники будут изготавливать до 2029 года. Подобные закупки в стране объяснили необходимостью создать безопасные условия для граждан.

