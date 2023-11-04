04 ноября, 08:17Политика
В МИД заявили, что Россия ответит на переброску F-35 США в Британию
Фото: 123RF/jgorzynik
При военном оперативном планировании Россия учтет готовящуюся переброску американских истребителей F-35 в Великобританию. Об этом заявил замглаавы МИД РФ Александр Грушко.
Подобные планы он назвал линией усиления военного давления на Россию.
"Если мы посмотрим за деятельностью НАТО в целом, то мы видим и уплотнение учений, повышение их масштаба, в ближайшие месяцы организуется новая серия учений - это часть политики сдерживания России, поэтому все необходимые военно-технические меры предосторожности будут приняты", – цитирует его РИА Новости.
До этого власти Чехии решили приобрести у США 24 истребителя F-35. Первую партию военной техники будут изготавливать до 2029 года. Подобные закупки в стране объяснили необходимостью создать безопасные условия для граждан.
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