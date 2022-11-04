Россия не считает себя врагом Запада, но диктат не приемлет – Совфед

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Россия не считает себя врагом Запада, но диктат не приемлет, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

"Мы не собираемся становиться новым гегемоном. Эту тупиковый путь. Россия отстаивает право на свободное развитие – свое и всех государств планеты", – написала Матвиенко в своем блоге в соцсети "ВКонтакте".

Спикер верхней палаты парламента напомнила слова Владимира Путина о том, что уже не будет как раньше.

"Новым центрам многополярного мироустройства и Западу придется начать равноправный разговор об общем для нас будущем. И чем раньше – тем лучше", – добавила Матвиенко.

По ее словам, спецоперация на Украине является важным этапом борьбы за достойное будущее всего человечества.

Ранее Владимир Путин предупредил Запад, что отсидеться вряд ли получится. По его словам, западным странам и "новым центрам многополярного мироустройства" придется начать равноправный разговор об общем будущем. Президент отметил, что посеявший ветер пожнет бурю. Путин добавил, что кризис приобрел глобальный характер и уже затронул всех.

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