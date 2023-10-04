Временным спикером палаты представителей США стал Патрик Макгенри

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Временным спикером палаты представителей конгресса США был назначен республиканец Патрик Макгенри. Об этом сообщает CBS News.

Макгенри в первом выступлении заявил, что "прежде чем приступить к выборам нового спикера, было бы разумно сперва уйти на перерыв для проведения соответствующих совещаний и конференций и обсуждения дальнейшего пути".

Временный спикер должен будет организовать процесс выборов преемника отстраненного Кевина Маккарти, другими вопросами в Конгрессе он заниматься не должен.

По мнению экспертов, члены палаты представителей не смогут быстро согласовать нового спикера. До тех пор, пока процесс не будет завершен, конгрессмены не смогут заниматься другими задачами.

Отмечается, что из-за этого возможны задержки в работе над согласованием бюджета, а также над выделением средств на военную помощь Киеву.

Республиканец Маккарти был смещен с поста спикера палаты представителей конгресса США в ходе исторического голосования, которое стало первым в истории Штатов случаем отстранения спикера. Конгрессмен Мэтт Гетц обвинил Маккарти в том, что тот пошел на компромисс с демократами и обеспечил принятие 45-дневного бюджета во избежание приостановки работы федерального правительства, а также якобы согласовал с президентом США Джо Байденом секретную сделку о финансировании Украины.

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