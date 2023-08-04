Россию не устроили "скупые" детали расследования взрывов на "Северных потоках"

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Россию не устроили "скупые" детали в расследовании взрывов на "Северных потоках", которое проводят Дания, Германия и Швеция, сообщает газета "Известия".

При этом Москва продолжит добиваться, чтобы расследования диверсий проводились транспарентно и с участием российских представителей. Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что российская сторона приложит усилия, чтобы информация о процессе и результатах расследования была доступна и прозрачна.

В июле власти Дании, Германии и Швеции распространили коллективное письмо, в котором говорится, что ни одно национальное расследование о взрывах на газопроводах пока не завершено. Постпред РФ при ООН Василий Небензя считает, что таким образом авторы документа намекают, что членам Совбеза не стоит ждать никаких конкретных результатов от их работы.

Член комитета бундестага по энергетике и защите климата Штеффен Котре заявил, что атака на "Северные потоки" отвечает интересам эколого-идеологической коалиции, которая сейчас находится у власти, так как "теперь у нее есть козел отпущения для их безумных планов" поэтапного отказа от использования природного газа.

Расследования Запада он назвал фейками, которые, по его мнению, не приведут к однозначным итогам. Котре также отметил, что при нынешнем правительстве ФРГ ожидать ремонта трубопроводов не стоит, а возобновление российско-европейского газового партнерства случится только при следующей смене власти.

В сентябре 2022 года на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2" были выявлены три утечки. Первую нашли на "Северном потоке – 2" в датской экономической зоне. Две другие – на обеих нитках "Северного потока". Четвертую утечку обнаружили в экономической зоне Швеции 29 сентября.

ЦРУ заранее знало о планах Киева подорвать "Северные потоки" – СМИ