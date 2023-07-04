Политолог считает, что за электронным голосованием будущее

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Российские избиратели должны быть готовы в будущем перейти на дистанционное электронное голосование (ДЭГ), поскольку страна является мировым лидером по цифровизации. Об этом в беседе с Агентством "Москва" рассказала политолог Анна Федорова.

"Очень хорошо и положительно отношусь к ДЭГ. Я считаю, что за электронным голосованием полностью будущее, и к этому должны быть готовы абсолютно все участники избирательного процесса. <...> Потому что Россия – один из абсолютных чемпионов в мире по цифровизации в государственных сферах, в сферах государственных услуг. Логично, что голосование не должно быть исключением. Это просто удобно", – выразила мнение Федорова.

Она объяснила введение ДЭГ заботой об удобстве избирателей. По ее мнению, в России может вырасти поколение, которое сможет не взаимодействовать с бюрократическими процедурами, а заполнять все документы из дома. Федорова подчеркнула, что государство должно пойти им навстречу.

Ранее глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова рассказала о планах подготовить цифровой аналог государственной автоматизированной системы (ГАС) "Выборы" к президентским выборам в 2024 году.

Вместе с тем Памфилова отметила важность цифровизации, при которой и составляющие, и программное обеспечение были бы полностью отечественного производства. Это, отметила глава ЦИК, у России полностью получается.

Стали известны первые результаты муниципальных выборов в Москве с учетом ДЭГ