Пашинян анонсировал визит в Москву

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о посещении Москвы на следующей неделе, передает РИА Новости со ссылкой на правительственную пресс-службу.

Пашинян сделал это заявление в Пражском центре трансатлантических отношений во время обсуждения темы "Демократия Армении в неспокойном регионе. Потребности в безопасности и стабильности".

В марте Владимир Путин обсудил по телефону с премьер-министром Армении Николом Пашиняном ситуацию в Нагорном Карабахе. Президент РФ призвал решать все вопросы конструктивно.

Путин и Пашинян обсудили вопросы осуществления договоренностей, к которым ранее пришли Россия, Армения и Азербайджан. Отдельное внимание было уделено обеспечению стабильности и безопасности на армяно-азербайджанской границе, а также восстановлению экономических и транспортных связей в регионе.