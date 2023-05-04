04 мая, 20:35Политика
Украинский депутат напал на представителя делегации РФ на саммите ПАЧЭС
Фото: телеграм-канал SHOT
Представитель Верховной рады напал на секретаря российской делегации Валерия Ставицкого в ходе саммита Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества в Анкаре. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что инцидент произошел в гостинице, где проходит мероприятие. В настоящее время помощь пострадавшему оказывают сотрудники посольства РФ. На место инцидента прибыл врач, а также российский консул.
Ранее руководитель делегации РФ в ПАЧЭС Ольга Тимофеева рассказала, что украинские депутаты попытались сорвать выступление российской делегации в четверг, однако их действия не увенчались успехом. Остановить провокаторов пытался председатель Ассамблеи Мустафа Шентоп, он требовал от них покинуть зал.
Читайте также