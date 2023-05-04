Украинский депутат напал на представителя делегации РФ на саммите ПАЧЭС

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Представитель Верховной рады напал на секретаря российской делегации Валерия Ставицкого в ходе саммита Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества в Анкаре. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что инцидент произошел в гостинице, где проходит мероприятие. В настоящее время помощь пострадавшему оказывают сотрудники посольства РФ. На место инцидента прибыл врач, а также российский консул.

Ранее руководитель делегации РФ в ПАЧЭС Ольга Тимофеева рассказала, что украинские депутаты попытались сорвать выступление российской делегации в четверг, однако их действия не увенчались успехом. Остановить провокаторов пытался председатель Ассамблеи Мустафа Шентоп, он требовал от них покинуть зал.

