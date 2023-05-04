Замглавы МИД РФ предупредил Киев и Запад о печальных последствиях контрнаступления ВСУ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Москва предупреждает Киев и его западных спонсоров о том, что задуманное Украиной контрнаступление принесет лишь печальные последствия. Об этом заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин в интервью газете "Известия".

"Бездумное и абсолютно безответственное накачивание Киева современными западными вооружениями и поощрение его задумок о контрнаступлении приведет лишь к кровопролитию и дальнейшей эскалации конфликта", – сказал он.

По словам Галузина, ВС РФ полностью готовы к любому развитию событий и никаких дивидендов ни Киев, ни Запад от наступления ВСУ не получат.

Замглавы МИД РФ также назвал плодом воспаленной фантазии требования властей Украины об уходе России из четырех новых регионов и полном выводе войск. По его словам, с таким "нелепым перечнем ультимативных требований, полностью оторванных от реальности", на данный момент нет предпосылок для возвращения к процессу мирных переговоров.

До этого официальный представитель министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова заявила, что Москва ценит намерение Пекина создать делегацию по урегулированию кризиса на Украине. По ее словам, в Кремле верят, что Китай занимает непредвзятую позицию по украинскому кризису и полностью разбирается в причинах и сути конфликта.