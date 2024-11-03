ГД в ближайшее время обсудит штрафы за продажу детям газосодержащих товаров

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Госдума рассмотрит законопроект об ответственности за продажу детям потенциально опасных газосодержащих товаров бытового назначения в ближайшее время, рассказал в своем телеграм-канале председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

По его мнению, введение серьезного административного наказания может послужить преградой перед совершением опрометчивых действий для большого количества взрослых.

Так, обратил внимание Володин, доход от продажи газосодержащей продукции вряд ли сможет покрыть суммы предлагаемых штрафов. В случае принятия закона физические лица должны будут отдать до 60 тысяч рублей, должностные лица – до 300 тысяч рублей, а юридические лица – до 600 тысяч рублей.

Володин подкрепил свою публикацию данными следственных органов, в соответствии с которыми за время, прошедшее с 2016 года, от токсикомании с использованием газосодержащих бытовых товаров погибли свыше 800 несовершеннолетних россиян.

"Кроме того, известны случаи, когда такая продукция используется детьми в опасных играх, что также может привести к угрозе жизни и здоровью, непреднамеренным поджогам и другим печальным последствиям. Важно спасти и защитить детей от всего этого", – подчеркнул парламентарий.

Группа депутатов и сенаторов внесла этот законопроект на рассмотрение в Госдуму в конце октября. Инициатива предполагает внести изменения в статью КоАП РФ "Несоблюдение ограничений и (или) нарушение запретов в сфере торговли табачными изделиями, табачной продукцией, никотинсодержащей продукцией и сырьем для их производства, кальянами, устройствами для потребления никотинсодержащей продукции".