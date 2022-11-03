Британия введет запрет на услуги по транспортировке нефти РФ с 5 декабря – СМИ

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С 5 декабря Великобритания введет запрет на оказание услуг по транспортировке российской нефти, если она не приобретается по максимально установленной западным странами цене или ниже ее. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на министра финансов Королевства Джереми Ханта.

Он высказал мнение, что это позволит оказать дополнительное давление на бюджет РФ и способность страны проводить спецоперацию на Украине.

"Мы запретили импорт российской нефти в Великобритании и движемся с хорошей скоростью в направлении того, чтобы добиться окончательного отказа от нее", – сообщил Хант.

Запрет будет распространяться на услуги, оказываемые британскими компаниями. Ограничение распространится на страхование, посредничество и перевозку нефти.

Ранее автор статьи во французском издании Causeur предложил России продавать Европе нефть ниже рыночной цены в обмен на страхование ее транспортировки. По его мнению, Москва продолжит добывать нефть и продавать ее, так как иначе ее некуда будет девать в силу ограниченной емкости хранилищ.



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