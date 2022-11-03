Страницу главкома ВСУ в Instagram взломали – СМИ

Фото: AP/Pool Photo/Gleb Garanich

Хакеры взломали страницу главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного в Instagram (принадлежат компании Meta, признанной экстремистской и террористической организацией, запрещенной на территории РФ). Об этом сообщает украинское издание "Страна".

В настоящий момент на аватаре у Залужного стоит коллаж с изображением Владимира Путина, едущего верхом на медведе, а в описании страницы указана ссылка на телеграм-канал пророссийского хакера под псевдонимом Джокер.

"Да, я подтверждаю, что Джокер ДНР проник в Дельту", – говорится в последней публикации на странице Залужного на украинском языке.

Ранее хакер под псевдонимом Джокер, бежавший из Украины в Донецкую Народную Республику, сообщил о взломе программы DELTA, используемой ВСУ для управления войсками. По его словам, вскрывшиеся данные указывают на то, что DELTA создавалась в США по стандартам НАТО.

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