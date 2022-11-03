В правительстве Германии опровергли слова Эрдогана о новой позиции Шольца к РФ – СМИ

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В правительстве Германии опровергли заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что канцлер ФРГ Олаф Шольц изменил свою позицию по отношению к России. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на неназванного представителя германского кабмина.

По его словам, позиция Германии осталась неизменной.

"Федеральный канцлер повторил свою позицию", – заявил источник, пояснив, что Берлин по-прежнему требует от Москвы прекратить боевые действия на Украине, отвести войска и начать переговоры с Киевом.

Ранее Эрдоган в интервью турецким СМИ заявил, что канцлер Германии Олаф Шольц изменил свою позицию по отношению к России и текущим событиям на Украине. Президент Турции отметил, что теперь Шольц выступает за поиск общего языка с Владимиром Путиным.

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