Турки восхитились поведением российского солдата в присутствии Путина

Фото: kremlin.ru

Читателей турецкого издания Haber 7 восхитило поведение солдата Президентского полка, когда тот встречал Владимира Путина в Кремле. Об этом сообщает РИА Новости.

Видео было снято еще в 2019 году во время визита в Россию председателя КНР Си Цзиньпина. На кадрах молодой солдат какое-то время находится в расслабленной позе, однако, как только президент подходит к залу, резко выпрямляется, отточенным шагом подходит к двери, открывает ее и отдает главе государства честь.

"Отточено каждое движение, даже не верится, что это возможно! Очень красиво", – написал один из комментаторов.

Многие высказывали мнение о том, что такое поведение говорит о высокой дисциплине в России, а также об уважительном отношении солдата к российскому лидеру. Были и те, кто считает, что другие страны должны брать с РФ пример в плане воспитания военнослужащих.

"Идеальный прием, сразу видно – Россия", – написал другой комментатор.

Ранее читатели британской газеты Daily Mail поддержали заявления Владимира Путина, сделанные им во время выступления на "Валдае". Многие, вторя словам российского лидера, отмечали, что Запад в лице США навязал миру свою демократию и что мир, свободный от западного деспотизма, был бы раем.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!