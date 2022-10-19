Китайские пользователи предложили главе МИД ФРГ эмигрировать в США за слова о ресурсах РФ

Фото: TACC/EPA/Dumitru Doru

Читатели китайского сайта "Гуаньча" вступили в активное обсуждение заявления министра иностранных дел Германии Анналены Бербок, которая сказала, что правительство ФРГ ошиблось, рассчитывая и полагаясь на энергоресурсы России. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам одного из пользователей, причина, почему экономика Германии закрепилась в последние годы, заключается в дешевых российских энергоносителях. Комментатор отметил, что Берлину теперь придется полагаться на США, чьи ресурсы в разы дороже.

"После таких заявлений можно смело эмигрировать в США", – заявил другой пользователь.

Некоторые читатели портала отметили, что Бербок работает ради не немецких интересов, а американских. Другие пользователи пошутили, что от слов главы МИД ФРГ "потеряли дар речи".

Ранее Бербок призвала Евросоюз озаботиться мерами "безопасности от России". По ее словам, у Европы не получится создать безопасный мир вместе с РФ. Из-за этого она предложила продолжить поставки оружия на Украину, так как, считает Бербок, решение поможет укрепить доверие и солидарность между государствами.

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