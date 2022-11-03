Супруга Зеленского прокомментировала план Маска по Украине

Фото: ТАСС/АР/Armando Franca

Супруга украинского лидера Елена Зеленская надеется, что предложенный американским предпринимателем Илоном Маском план по урегулированию конфликта на Украине был случайной ошибкой. Об этом она заявила в интервью британской газете The Guardian.

Она напомнила, что Маск с самого первого дня спецоперации поддерживал Украину и украинский народ им очень восхищался.

"Поэтому мы так остро восприняли этот твит. Давайте будем честными, даже умнейший человек не может говорить самые умные вещи 24 часа в сутки. Случаются ошибки. И мы надеемся, что это была случайная ошибка", – сказала жена Владимира Зеленского.

Ранее Маск выдвинул собственный план, направленный на урегулирование украинского конфликта. Инициатива миллиардера имеет четыре пункта. План предполагает установление Крыма "федеральной частью России".

Также Маск назвал вероятный сценарий решения конфликта на Украине. Американский миллиардер считает, что поспособствовать решению украинского конфликта может достижение компромисса по Крыму.

До этого предприниматель объяснил важность Крыма для России. По словам Маска, наличие территории у РФ можно соотнести с владением Америкой Гавайями и Перл-Харбором. В своем заявлении миллиардер уточнил, что Крым является ключевой частью России.

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