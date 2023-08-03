МИД Норвегии заявил, что оснований говорить о недружественном отношении Осло к РФ нет

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Любимов

Нет оснований утверждать, что Осло ведет себя недружественно по отношению к России, однако решение Москвы не удивило, заявила глава министерства иностранных дел Норвегии Анникен Витфельдт. Об этом сообщает телеканал TV2.

"Как соседние страны (Норвегия и Россия. – Прим. ред.) мы заинтересованы в функционировании дипломатических связей и каналов для контактов", – отметила она.

Говорить о том, что Осло проявляет недружественные жесты в сторону РФ, нет оснований, считает Витфельдт. При этом, по ее словам, решение российской стороны было очевидно и не удивило представителей Норвегии.

МИД Норвегии еще не получал официальной информации от российской стороны о произошедшем, отметили в эфире телеканала.

Ранее правительство РФ включило в перечень недружественных стран Норвегию. Кабмин закрепил за королевством лимит в 27 граждан, с которыми оно может продолжать работать.

До этого в список недружественных стран были включены 11 заморских территорий Великобритании.



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