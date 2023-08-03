Киев печатает бомбы для ВСУ на 3D-принтере – СМИ

Фото: AP Photo/Alex Babenko

Киевский режим распечатывает на 3D-принтере боеприпасы для Вооруженных сил Украины, оболочки к ним поставляют под видом игрушек. Об этом сообщает журнал Economist.

"Самодельные боеприпасы не являются прямой заменой боеприпасам заводского изготовления. Но у них есть свои преимущества. В первую очередь они дешевые", – подчеркнули авторы статьи.

По их словам, еженедельно Киев создает около 1 000 пластиковых корпусов. Издание добавило, что Украина имеет проблемы с цепочками поставок, так как компоненты для изготовления бомб направляются из разных мест.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы РФ успешно продвигаются на купянском направлении. Российские войска смогли занять более выгодные позиции в районе Куземовки в ЛНР.

До этого сообщалось, что Вооруженные силы РФ нанесли удар по цеху в Харьковской области, на базе которого осуществлялась сборка украинских беспилотников. Как отметили в министерстве, цель была поражена.

ВС РФ успешно отразили 8 атак ВСУ на донецком направлении – Минобороны