Бразилия хочет инициировать широкий диалог по урегулированию украинского конфликта

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Бразилия работает над созданием условий для мирного урегулирования украинского конфликта, но время для конкретных предложений еще не пришло. Об этом заявил спецпредставитель президента Бразилии по международным вопросам Селсу Аморим.

"Бразилия хочет инициировать максимально широкий диалог. Отмечаем растущий интерес к этому", – приводит его слова ТАСС.

Он уточнил, что с конкретными предложениями следует выступать в момент, когда будут реальные условия для переговоров, и на данный момент Бразилиа работает над "созданием благоприятной атмосферы".

Аморим также выразил уверенность, что эта тема войдет в повестку российско-бразильских контактов на полях предстоящего в конце августа саммита БРИКС.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что российская сторона поддерживает диалог с Бразилией на фоне ее заинтересованности в урегулировании конфликта на Украине. Он уточнил, что пока что предпосылок для реализации бразильских планов Москва не видит.