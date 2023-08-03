США хотят новые военные базы на греческих островах – СМИ

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Палата представителей конгресса США приняла поправку к законопроекту об оборонном бюджете (NDAA), которая призывает рассмотреть возможность создания новых американских военных баз на греческих островах. Об этом со ссылкой на греческие СМИ сообщает РИА Новости.

"В частности, в поправке содержится просьба к министру обороны и госсекретарю совместно представить соответствующим комитетам конгресса доклад об отношениях в области безопасности между США и Грецией", – указано в сообщении.

Законодательные органы США сейчас проводят переговоры для формирования окончательного текста, который будет отправлен президенту страны Джо Байдену. В докладе, в том числе, предусматривается анализ возможности о создании дополнительных баз или расширенного военного присутствия США в Греческой Республике, особенно на греческих островах.

Греция и США в 2019 и в 2021 годах внесли поправки в Соглашение о взаимном оборонном сотрудничестве, предоставляющем Штатам новые военные базы на территории Греции, а срок действия их соглашения был повышен с одного года до пяти лет.

До 2019 года у США была одна военная база в Греции, сейчас их уже девять, при этом Вашингтон использует порт Александруполис на севере страны для перевозки военной техники в Восточную Европу и на Украину.

Ранее СМИ сообщили, что власти США планируют начать поставки танков Abrams на Украину в сентябре.

При этом для использования данных танков украинским военным предстоит пройти примерно 10-недельный курс подготовки, который должен завершиться в августе, а обучение проходит на военной базе США в Германии.

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