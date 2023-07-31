Госдеп заявил, что диалог США и Украины по гарантиям безопасности пройдет на этой неделе

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Администрация США приступит к проведению консультаций с Украиной по предоставлению возможных будущих гарантий безопасности Киеву в течение этой недели, заявил представитель Госдепартамента Мэттью Миллер. Об этом сообщает ТАСС.

"Переговоры начнутся на этой неделе", – отметил он во время бриффинга.

По словам Миллера, переговоры сторон пройдут в онлайн-формате, Соединенные Штаты будет представлять зампомощника главы Госдепартамента.

В рамках консультаций США и Украина обсудят только гарантии безопасности, разговор не будет иметь никакого отношения к военной помощи, которую американская сторона уже оказывает Киеву, подчеркнул он.

Ранее глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявлял, что украинская сторона надеется на подписание гарантий для Киева на следующем саммите НАТО, который состоится в Вашингтоне в 2024 году.

По его словам, до этого момента Украина должна урегулировать конфликт, что также поможет подписать гарантии, которые будут действовать до вступления страны в Альянс.

До этого страны G7 подписали декларацию о долгосрочных гарантиях безопасности Украины. Согласно документу, международное объединение будет поддерживать развитие оборонно-промышленной базы страны.



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