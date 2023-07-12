В офисе Зеленского надеются на подписание гарантий для Украины на саммите НАТО в 2024 году

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Украинская сторона рассчитывает, что на следующем саммите Североатлантического альянса в Вашингтоне в 2024 году будут подписаны гарантии для Киева. Об этом глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак написал в своем телеграм-канале.

"Важно, чтобы до саммита НАТО в Вашингтоне в 2024 году мы одержали победу в войне и подписали гарантии безопасности для нашего государства. Они будут действовать до момента вступления в НАТО", – заявил он.



Ранее стало известно, что страны G7 подписали декларацию о долгосрочных гарантиях безопасности Украины. Согласно документу, международное объединение будет поддерживать развитие оборонно-промышленной базы страны.



Кроме того, "Группа семи" в приоритетном порядке предоставит Киеву средства ПВО, артиллерию, дальнобойные вооружения и боевую авиацию. Украина, в свою очередь, обязуется провести реформы в области борьбы с коррупцией и государственного управления.