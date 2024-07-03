Депутат Мосгордумы Стебенкова посетила Мариуполь

Фото: Агентство "Москва"/Валерий Порубов

Председатель комиссии Мосгордумы по межпарламентскому сотрудничеству Людмила Стебенкова посетила Мариуполь, где провела ряд встреч. Об этом Стебенкова сообщила Агентству "Москва" по итогам поездки.

"В составе конвоя, с которым мы приехали в Мариуполь, был гражданский груз – то, что собрали жители Печатников, Текстильщиков, Южнопортового районов Москвы. Это белье, книги, иконы для храма, спортивный инвентарь для воспитанников спортивной школы. Кроме того, обсудили с мэром Мариуполя вопросы законотворчества. Договорились о сотрудничестве – в частности, о приезде в Москву представителей совета депутатов Мариуполя", – сказала Стебенкова.

В ходе поездки в Мариуполь депутат Мосгордумы посетила благотворительный фонд "Радость", спортивную секцию "Меотида", детско-юношеский лагерь "Искренность", собор в честь Покрова Пресвятой Богородицы, провела ряд встреч.

По словам Стебенковой, в городе высокими темпами восстанавливают мирную жизнь, постепенно увеличивается жилой фонд. Работы впереди много, но самые острые вопросы решены. Сейчас в Мариуполе интенсивно строится новое и восстанавливается разрушенное в ходе боевых действий жилье. Ожидается, что 1 сентября откроется филиал Нахимовского училища, который построили уже после освобождения города. Сейчас продолжается набор на первый курс.

Ранее гуманитарную помощь для подопечных Дома солдатского сердца – бойцов СВО привезла руководитель проектных направлений Российского фонда мира Мария Воропаева. Груз состоял из списка потребностей с передовой, в него вошли лопаты, молотки, топоры, наборы гаечных ключей и отверток и многое другое. Организация на постоянной основе отправляет гуманитарную помощь в Новороссию, а также помогает восстановиться раненым.