Евгений Герасимов и Эдгард Запашный поделились планами по поддержке участников СВО

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Депутат Московской городской думы Евгений Герасимов и народный артист Российской Федерации Эдгард Запашный приняли участие в заседании оперативного штаба по сбору и отправке гуманитарной помощи в зону специальной военной операции (СВО) в Кунцевском исполкоме партии "Единая Россия". Партийцы и общественники поделились итогами работы, а также определили ближайшие планы в данном направлении, передает Агентство "Москва".

"Помощь тем, кто ежедневно рискует жизнью в ходе спецоперации, и их семьям – важнейшая задача. Необходимо всецело способствовать организации гуманитарных сборов, в том числе и в культурной, и в артистической среде", – заявил Герасимов.

В свою очередь, Эдгард Запашный выразил готовность оказывать всестороннюю помощь и поддержку. По его мнению, известные, публичные личности обязательно должны подавать пример гражданам в поддержке СВО и ни в коем случае не отмалчиваться.

В Москве 1 июля открылся первый военно-социальный центр министерства обороны РФ. В новом центре военнослужащие, участники спецоперации смогут получить административные, информационные, страховые и финансовые услуги.