Фото: cikrf.ru

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РФ приняла новый порядок электронного голосования. Он позволит комиссиям каждого субъекта самостоятельно организовывать электронное голосование на региональных выборах, исходя из их технических возможностей, уровня цифровизации услуг, иных региональных особенностей.

Заместитель председателя ЦИК России Николай Булаев уточнил, что этот вопрос рассматривался уже давно.

"Напомню, если на примере Москвы посмотреть, Москва к каждому дню голосования <...> каждый год печатает бюллетени. И бюллетеней этих, к этим выборам, их тоже должно было быть напечатано более 8 миллиона штук", – подчеркнул Булаев, добавив, что большая часть бюллетеней утилизируется.

Он отметил, что на это уходит около 35 кубических метров бумаги, из них выкидывается 33 кубических метра. Сокращение бюллетеней позволит внести значимый вклад в экологию, а также в сохранение природы и финансовых ресурсов, считает зампред ЦИК.

На данный момент в столице имеется широкомасштабируемый комплекс электронного голосования, так как в городе проживают около 7 миллионов избирателей, сказал Булаев. Власти не могут игнорировать имеющийся опыт и решения, подчеркнул он.

"И мне представляется очень важным для нас принять правильное решение по тому, чтобы этот опыт был всем понятен", – добавил зампредседателя.

В сентябре на каждом избирательном участке установят больше терминалов электронного голосования, поэтому даже в пиковые моменты выборов там не будет очередей. Благодаря нововведению гражданам не придется подходить к члену избирательной комиссии, избиратели смогут сразу направиться к терминалу после проверки паспорта на входе.

Выборы в Мосгордуму состоятся с 6 по 8 сентября 2024 года. В ходе голосования москвичи определят 45 депутатов по одномандатным округам. На избирательных участках можно будет проголосовать с помощью терминалов с 08:00 до 20:00 в любой из трех дней. Онлайн-голосование будет доступно на mos.ru с 08:00 6 сентября до 20:00 8 сентября.