США заключили контракт на производство ракет ATACMS Польше, Латвии и Литве

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Пентагон заключил контракт с военно-промышленной корпорацией Lockheed Martin на 226 миллионов долларов на производство ракет ATACMS для ряда стран. Об этом сообщается на сайте американского ведомства.

В Пентагоне подчеркнули, что работы будут проводиться из бюджета на иностранные военные продажи Латвии, Литве, Польше, Эстонии и Марокко.

Российские специалисты уже изучают систему наведения и коррекции полета американской оперативно-тактической ракеты ATACMS.

Так, в руки военных РФ попала боевая часть ракеты ATACMS с системой наведения и тремя лазерными кольцевыми гироскопами, с помощью которых она удерживается на отстроенной баллистической траектории.

Кроме того, коррекция на первичном и последнем участке баллистической траектории производится с помощью GPS-антенны.