Латвия возобновит прием заявлений на выдачу виз ряду категорий граждан РФ с 4 июля – МИД

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Латвия возобновит прием заявлений на выдачу виз ряду категорий россиян с 4 июля. Об этом пишет РБК со ссылкой на МИД республики.

Отмечается, что подать заявления смогут граждане РФ, которые являются членами семей латвийских граждан (супруги, родители, дедушки и бабушки, дети, внуки и лица на иждивении), граждан других стран Евросоюза и Швейцарии. Также будет возобновлен прием заявлений на гуманитарные визы. К ним относятся такие причины, как посещение тяжело больных близких, похороны, наличие угрозы жизни или здоровью обращающегося.

В ведомстве уточнили, что решение было принято после консультаций с соседними странами и оценки актуальной ситуации с безопасностью. 26 июня Латвия прекратила выдачу виз всех типов россиянам из-за попытки вооруженного мятежа ЧВК "Вагнер".

Ранее сообщалось, что Иран может отменить визы для российских туристов до конца этого лета. До этого российская сторона отмечала, что активно работает над тем, чтобы добиться полной отмены виз со странами исламского мира.

Также Владимир Путин снял визовые обязательства для граждан Грузии, прибывающих в Россию. Теперь они могут находиться без визы в РФ до 90 дней. Отмечается, что исключением станут граждане, которые приедут для осуществления трудовой деятельности или в рамках временного пребывания на срок более 90 дней, например, для получения образования.

Новости часа: Латвия возобновит ограниченный прием заявлений от россиян на визы с 4 июля