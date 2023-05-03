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15:44

Политика

В Минобороны РФ сообщили о перехвате управляемой американской бомбы JDAM в зоне СВО

Фото: министерство обороны РФ

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили в зоне спецоперации управляемую бомбу JDAM, произведенную в США. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено четыре реактивных снаряда HIMARS и одна управляемая авиационная бомба производства США JDAM", – следует из заявления ведомства.

JDAM устанавливается на неуправляемые бомбы. В процессе полета снаряда он "раскрывает крылья", что позволяет увеличить дальность действия оружия.

Украина впервые сообщила о применении собственными войсками высокоточной бомбы JDAM в марте. По информации украинских СМИ, ВСУ применили снаряд недалеко от села Курдюмовка под Артемовском. Удар бомбой был запечатлен на видео, которое в дальнейшем распространилось в Сети.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
политика
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