Поставленные ВСУ бомбы JDAM могут не сработать из-за российской РЭБ – СМИ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) способны вызывать сбои в работе бомбы с системой наведения Joint Direct Attack Munition (JDAM), которые используют ВСУ. Об этом информирует телеканал NBC News со ссылкой на доклад из предполагаемой утечки Пентагона.

Согласно данным СМИ, высокоточные бомбы столкнулись с проблемами с сигналом GPS. Разведка США считает, что сбои связаны с работой систем РЭБ. Кроме того, в документе уточняется, что бомбы JDAM не настроены должным образом.

Система JDAM способна преобразовать свободнопадающие авиабомбы в корректируемые "умные бомбы". Оборудование оснащено крыльями и хвостовым блоком, которые помогают маневрировать, а также компьютером с навигационной системой.

В марте в украинских СМИ заявили о первом применении ВСУ высокоточной бомбы JDAM недалеко от села Курдюмовка под Артемовском. В интернете распространился ролик, на котором с дрона запечатлели удар ракеты по намеченной цели.



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