Пригожин привел статистику повторных преступлений бывших заключенных бойцов ЧВК "Вагнер"

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Всего 0,21% бывших заключенных, которые отслужили в рядах ЧВК "Вагнер", возвращаются к совершению преступлений, сообщает "Радио 1" со ссылкой на основателя компании Евгения Пригожина.

"На 2 мая контракт закончен чуть менее чем у 26 тысяч бывших заключенных. Из них 54 совершили преступления, включая кражи велосипедов, что соответствует 0,21%", – заявил Пригожин.

Основатель ЧВК "Вагнер" подчеркнул, что заключенные совершили в 20–40 раз меньше преступлений, чем до проведения СВО при обычном освобождении.

Ранее Пригожин заявил, что отслуживших в рядах ЧВК "Вагнер" заключенных приходится вытаскивать из различных "передряг (блудняков)". По словам бизнесмена, он поддерживает тесные отношения с такими добровольцами. Ни одного заключенного не принуждали к какому-то определенному решению, каждый из них самостоятельно сделал выбор, подчеркнул Пригожин.

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