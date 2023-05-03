Сохранение Украины в качестве государства не входит в планы США – Патрушев

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Украина нужна США только как объект эксплуатации природных ресурсов без населения. Об этом заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев в интервью газете "Известия".

"Следуя такой неонацистской линии, Вашингтон уже превратил ее в территорию, которую миллионы людей массово покидают, стремясь найти за границей защиту от социально-экономических проблем и профашистских притеснений", – сказал он.

По мнению Патрушева, 30 лет потрясений, которые США устроили на Украине, сократили население страны в два раза. Он заявляет, что сегодня в Вашингтоне с легкостью идут на продолжение конфликта с Россией "до последнего украинца".

При этом, считает Патрушев, сохранение Украины как государства не входит в планы США.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Украина никому не нужна и именно поэтому ее не будет существовать на планете. Он также подчеркнул, что украинское государство на самом деле не нужно Соединенным Штатам, и, по его мнению, обычные граждане США даже не знают, где Украина находится на карте.