Посольство оценило заявление МИД Украины о причастности РФ к трагедии в Одессе

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В посольстве России прокомментировали обвинение украинского министерства иностранных дел в причастности страны к трагедии в Доме профсоюзов в Одессе.

В российском дипведомстве причастность к событиям 2 мая 2014 года опровергли, отметив, что такие заявления были сделаны безосновательно.

"Вместо того чтобы направить усилия на исправление ситуации и добиться подвижек в привлечении к ответственности виновных в этой трагедии, в Киеве предпочитают искать ее причины в пресловутых кознях Москвы, обвиняя ее в неких тайных замыслах против Украины", – приводит ТАСС сообщение пресс-службы российского посольства.

Там заявили, что все предположения не имеют ничего общего с реальностью и делаются голословно. Кроме того, дипломаты заверили, что все имена спланировавших и устроивших погром в одесском Доме профсоюзов можно установить исходя из видеоматериалов и свидетельских показаний, имеющихся в свободном доступе.

Ранее Украина сочла Россию незаинтересованной в выяснении причины трагедии в Одессе. В Киеве подчеркнули, что Россия оказала препятствие следствию, отказав Украине в выдаче бывшего заместителя начальника ГУ МВД Одесской области Дмитрия Фучеджи.

Также в украинском МИДе добавили, что Россия якобы "настаивала на выдаче по меньшей мере девяти человек, которые принимали прямое или косвенное участие в организации массовых беспорядков в Одессе под российскими флагами" во время переговоров об обмене пленными в сентябре-декабре 2019 года.

2 мая 2014 года в ходе столкновения противников и сторонников "Майдана" и пожара в Доме профсоюзов погибли 48 человек. Расследование дела до сих пор не завершено.