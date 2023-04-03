В МИД РФ прокомментировали блокировку банковских счетов Института имени Гете в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Блокировка банковских счетов филиалов Института имени Гете в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске является соответствующим ответом на блокировку немецкими властями в декабре 2022 года банковских счетов Российского дома науки и культуры в Берлине (РДНК). Соответствующее заявление официального представителя МИД РФ Марии Захаровой опубликовано на сайте ведомства.

По словам Захаровой, Россия в течение нескольких месяц предупреждала о подобных действиях, в случае не прекращения властями ФРГ оказывать административно-политическое давление на РДНК, которое нарушение Соглашение правительством РФ и Германии о деятельности культурно-информационных центров от 4 февраля 2011 года.

"В Берлине, однако, предпочли проигнорировать наши недвусмысленные предостережения", – отметила представитель российского МИД.

Захарова уточнила, что в настоящее время банковские счета Института имени Гете в России могли бы быть разблокированы после полной безусловной "разморозки" банковских счетов РДНК.

Ранее сообщалось, что бельгийский Минфин заявил о заморозке российских активов на общую сумму 58 миллиардов евро. В министерстве добавили, что также были заблокированы связанные с Россией транзакции на 191 миллиард евро.



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