Бельгия заморозила активы РФ на сумму 58 миллиардов евро

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Любимов

Бельгийский Минфин заявил о заморозке российских активов на общую сумму 58 миллиардов евро, сообщается на сайте ведомства.

В министерстве добавили, что также были заблокированы связанные с Россией транзакции на 191 миллиард евро.

Ранее Центробанк допускал возможность компенсации замороженных в РФ активов. В середине прошлого года на подобных счетах западных компаний объем средств превышал 280 миллиардов рублей.

До этого стало известно, что сумма замороженных российских активов в Евросоюзе составляет 21,5 миллиарда евро. Несмотря на это, ЕС продолжает выявлять российские активы с целью дальнейшей блокировке. Также в европейских странах по-прежнему ищут пути легализации процесса по передаче российских замороженных активов Украине.



Новости часа: Запад обсуждает судьбу замороженных активов РФ

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!