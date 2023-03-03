Захарова заявила, что Блинкен "не заикался" об Уилане в разговоре с Лавровым

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Во время встречи министров G20 в Индии госсекретарь США Энтони Блинкен не говорил с главой МИД РФ Сергеем Лавровым об отбывающем наказание в российской колонии гражданине Америке Поле Уилане. Об этом сообщила официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова.

"Уточнила у Сергея Викторовича, поднимал ли вчера Блинкен тему Уилана. Оказалось, Госсекретарь США на этот счет даже не заикался", – написала она в своем телеграм-канале.

На фоне произошедшего Захарова назвала невероятным поведение американской администрации.

Ранее СМИ сообщили, что в ходе короткой беседы с Лавровым Блинкен поднял три темы, волнующие США: украинский конфликт, приостановку участия РФ в ДСНВ, а также освобождение Уилана. Беседа представителей РФ и США продлилась около 10 минут.

Позже руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс подтвердил информацию о том, что Блинкен обсудил с Лавровым важные темы. Однако извиняться за встречу двух министров G20 в США отказались.



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